Верховный суд оставил в силе приговор националистам Тихонову и Хасис

Верховный суд РФ на заседании 27 января признал законным приговор националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис, осужденным за убийство в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, передает корреспондент «Известий» из зала суда.

В 2021 ЕСПЧ определил, что якобы присяжные по уголовному делу Никиты Тихонова и Евгении Хасис не были достаточно беспристрастны. Толчком к этому стало интервью Анны Домрачевой в 2011 году в «Московском комсомольце», и в издании «New Times», в котором она рассказала о давлении на присяжных заседателей, в результате чего вышла из его состава.

Сегодняшнее заседание началось с опроса присяжных заседателей, участвовавших в процессе над Тихоновой и Хасис.

Отвечая на вопросы судьи, они заявили, что данное интервью Домрачевой не соответствует действительности, и никакого давления на присяжных не было! «Никакого давления не оказывалось. Решение принимал каждый самостоятельно»,- рассказал один из присяжных.

Также выступил свидетель Евгений Левкович, который интервьюировал Домрачеву для «New Times» и освещал первый процесс об убийстве адвоката и журналистки. Он подтвердил, что Анна давала интервью именно по личной инициативе. «Она не сообщала, что давала интервью под чьим-то давлением. По ней этого не было видно. После выхода публикации никаких контактов не поддерживали. Больше с ней не встречался,- сказал Левкович.

Адвокат Евгении Хасис Дмитрий Аграновский обратился к судье с просьбой отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. «Это будет торжество нашего правосудия»,- сказал защитник.

Выступила в суде и сама Хасис, заявив, что присяжные собирали информацию в СМИ, а это нарушение законодательства. «Но если суд примет сторону потерпевших, мы с уважением к этому отнесемся»,- заключила она. Никита Тихонов просил суд заменить ему пожизненный срок иным видом наказания.

Напомним, Тихонов и Хасис – фигуранты дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Пречистенке 19 января 2009-го года. Националист Тихонов был приговорен к пожизненному сроку. А Хасис, признанная сообщницей, получила 18 лет колонии. Согласно вердикту присяжных Мосгорсуда, Тихонов и Хасис совершили преступление сразу после пресс-конференции адвоката в связи с активным участием Маркелова в антифашистском движении и осуществлением им профессиональной деятельности по защите лиц, придерживающихся антифашистской идеологии.

Как сообщалось ранее, в январе этого года в центре Москвы состоялась акция в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой.

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