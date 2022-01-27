На Украине солдат-срочник застрелил пятерых сослуживцев

На Украине в городе Днепр солдат нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев. По предварительным данным, убиты пять человек, еще пятеро ранены. ЧП произошло на территории Южного машиностроительного завода, передает телеканал «Известия». 20-летний солдат-срочник открыл огонь из автомата АК-47 в караульном помещении. Солдат пытался скрыться с оружием, его задержали. Правоохранители Украины завели уголовное дело. Причины и мотивы бойца пока неизвестны.

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