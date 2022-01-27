Путепровод через Транссиб начали строить в Ялуторовске

В Ялуторовске приступили к строительству путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль. О старте проекта в своем Instagram сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона обратил внимание, что этот объект имеет важное значение для горожан, поскольку железнодорожные пути делят город пополам. Таким образом, социальные объекты остаются в одной стороне, а на другой стороне живет большая часть жителей.

Людям, желающим попасть в центр, приходится долго ждать открытия переезда, пояснил Моор.

Длина развязки составит 2,1 км. Строительство проходит по региональной программе «Развитие транспортной инфраструктуры». Работы продлятся два года, но первые автомобили смогут проехать по путепроводу уже в следующем году, пишет «Наш город».

26 января сообщалось, что в Тюмени построят транспортный тоннель. Он появится на перекрестке улиц Мельникайте и Республики. Новая развязка должна снизить трафик на центральных улицах города в час пик.