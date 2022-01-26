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Новый транспортный тоннель построят в Тюмени

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В Тюмени на перекрестке Мельникайте и Республики появится тоннель. Новая развязка должна снизить трафик на центральных улицах города в час пик. Проект уже готов, его проверяют эксперты. Путепровод будет иметь шесть полос для движения транспорта и два подземных перехода.

Всего в Тюмени проектируют четыре важных дорожных объекта. Тоннель появится на Калинина и соединит улицу с Первомайской. Еще один проект реализуют в районе Тюменской слободы. В администрации Тюмени порталу «Наш город» рассказали, что «выполнение строительно-монтажных работ по указанному объекту будет планироваться на перспективный период».

В этом году на Червишевском тракте в Тюмени начнут строить развязку. Стройка не заденет лесопарк «Тополя», сообщил ранее замначальника Главного управления строительства области Андрей Чистяков. По его словам, из проекта строительства исключили левый поворот, который затрагивал эту лесопарковую зону. Строительство будет сконцентрировано на трех четвертях развязки, отнесенный левый поворот будет в районе Ожогино.

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