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Развязку на Червишевском тракте в Тюмени начнут строить в 2022 году

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В 2022 году на Червишевском тракте в Тюмени начнут строить развязку. Стройка не заденет лесопарк «Тополя», сообщил замначальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

По его словам, из проекта строительства исключили левый поворот, который затрагивал эту лесопарковую зону.

Строительство будет сконцентрировано на трех четвертях развязки, отнесенный левый поворот будет в районе Ожогино, приводит слова чиновника «Наш город». Он пообещал сохранить разъезды во все стороны.

Проект оценивается в 2 млрд рублей.

Ранее строительство развязки было приостановлено из-за возмущения жителей Комарово.

В Тюмени для снижения трафика на Объездной дороге планируют построить три новые развязки.

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