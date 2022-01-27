Более 1 млрд рублей выделят на ликвидацию свалки под Омском

В черте Омска в течение двух лет ликвидируют закрытую свалку твердых бытовых отходов. Она расположена на окраине Амурского поселка. Работы проведут в рамках нацпроекта «Экология».

Объем субсидий, выделяемых на организацию работ по ликвидации свалки, составит более 1,188 млрд рублей. Мэрия подготовила конкурсную документацию.

Также в Минприроды РФ направлена заявка на финансирование за счет федеральных средств работ по рекультивации закрытой свалки в Советском округе. Заключен договор на проектно-изыскательные работы для ликвидации свалок в Кировском и Ленинском округах Омска.

ИА «ОМСКРЕГИОН» уточняет, что дорожная карта по решению. экологических проблем, в том числе ликвидации четырех крупных свалок в черте Омска, была согласована с вице-премьером Викторией Абрамченко во время ее визита в Омск.

Ранее в Минприроды РФ сообщили, что к концу 2022 года в России должны завершиться работы по ликвидации 15 свалок и 10 наиболее опасных объектов. Среди них и свалка в Центральном административном округе города Омска.