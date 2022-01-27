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«Аэрофлот» вывез застрявших в Стамбуле туристов

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» прошлой ночью вывезла из Стамбула около 500 застрявших там из-за снегопадов пассажиров. Об этом сообщила журналистам в четверг, 27 января, пресс-служба перевозчика.

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«Минувшей ночью двумя рейсами «Аэрофлота» все пассажиры авиакомпании, которые не могли вылететь из Стамбула из-за сильного снегопада, вернулись в Москву. Всего около 500 человек», — сказали в компании.

«Аэрофлот» ожидает, что сегодня в течение дня выполнение рейсов в Стамбул и из него будет восстановлено согласно расписанию.

Накануне «Победа», дочерняя авиакомпания группы «Аэрофлот», рассказала, что вывезла 370 застрявших в этом турецком городе пассажиров. Позже в тот же день представитель «Победа» заявила, что рейс, прибывший из Москвы, стоит в ожидании высадки пассажиров в аэропорту Стамбул-Новый более получаса, а прогнозов авиаузел не дает.

Снегопады в Турции бушуют с 21 января — в основном на северо-западе страны. Сильнее всего от непогоды пострадал Стамбул. 25 января власти города запретили жителям пользоваться личным транспортом, была приостановлена работа местного аэропорта. На юге Турции, в Анталье, впервые за 29 лет выпал снег.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проводит проверку в связи с задержками рейсов из Стамбула в Москву.

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