В Петербурге открылся музей, посвященный медикам блокадного Ленинграда

Десятки тысяч спасенных жизней и самоотверженный труд даже в самых нечеловеческих условиях. В Петербурге открыли музей свидетельств героизма врачей. Экспозиция посвящена медикам блокадного Ленинграда, сообщает телеканал «Известия». Выставку создали при поддержке группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА». Каждый предмет экспозиции — свидетель стойкости ленинградцев. В блокаду врачи столкнулись с беспрецедентными угрозами.

«Первый подвиг — это как любой ленинградец, это выжить, выжить — это подвиг в Ленинграде был. И второй подвиг — не дать умереть другому, дать выжить другому, то есть он каждый раз отдавал частицу себя другому. Вот это, наверное, было самое сложное. Главные принципы, которые были у врачей и которые мы сейчас знаем, — это человеколюбие, гуманизм, милосердие. Они присутствовали и там, в блокаду, и в «красной зоне» сейчас присутствуют, понимаете. И система была создана», — рассказал директор военно-медицинского музея Анатолий Будко.

Не только выживать, но еще и развивать медицину. В блокаду удалось сохранить здравоохранение. Голодающие ленинградцы активно становились донорами. В войну каждый 5-й литр крови для Красной армии дали блокадники. А еще врачи находили силы совершать настоящие открытия. Именно в Ленинграде появился прообраз пенициллина.

«Проводились соответствующие исследования, проводились эти пробные варианты лечения, и в результате этого примерно 500 раненых были спасены. С каждым таким материалом я всё больше и больше удивлялась, как это можно было выдержать, во-первых, с человеческой точки зрения. А во-вторых, как можно было в этих нечеловеческих условиях сохранить свою профессиональную принадлежность, профессиональное достоинство, профессиональное чувство долга. Вот это меня потрясало. И до сих пор я продолжаю этому удивляться» — отметила основатель музея в санкт-петербургском госпитале для ветеранов войн, доктор медицинских наук Татьяна Голубева.

Особое место на выставке заняли воспоминания врачей. Наследники медиков-героев сегодня работают в ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА». Рассказы близких об их труде во время блокады — ориентир профессионализма.

«На самом деле, она говорила, что работа ее спасла. Потому что вот эта необходимость приходить на работу — дежурство идет обычно сутки через 1–2–3 дня, по-разному было, — спасла буквально, потому что это необходимость собраться и идти, и работать, помогать, то есть оказывать помощь больным. Это было очень важным», — говорит врач-психиатр ММЦ «СОГАЗ», внук врача из блокадного Ленинграда Николай Постников.

Негласный лозунг выставки — «неизвестное об известном». Экспозиция создана по самым последним медиатребованиям. Задача — рассказать современным языком о блокаде юному поколению.

«Мы вложим все усилия, для того чтобы расширить данную экспозицию и привлечь еще больше людей, врачей, для того чтобы пополнить экспозицию материалами и передать эту информацию, нашу память нашим потомкам, чтобы они понимали и представляли, как происходило оказание медицинской помощи в осажденном Ленинграде», — заявил генеральный директор ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА» Владислав Баранов.

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