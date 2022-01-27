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Песков заявил об отсутствии в графике Путина участия в Мюнхенской конференции

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Президент России Владимир Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году впервые с 2020 года пройдет в очном формате. Об этом сообщил 27 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Нет», — ответил Песков на вопрос «РИА Новости» о наличии в графике Путина участия в мероприятии.

Российский лидер запомнился на Мюнхенской конференцией 2007 года своей жесткой критикой внешней политики США и их идеи однополярного мироустройства. Путин тогда выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов ПРО США.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в очном формате 18-20 февраля. Еще в октябре 2021 года глава форума Вольфганг Ишингер выражал надежду, что новое германское правительство представит там внешнеполитическую повестку.

Он также ожидал увидеть на конференции высокопоставленных участников из Китая и России. Ишингер отметил, что форум в Мюнхене станет своего рода разминкой к мартовскому саммиту Евросоюза.

В прошлом году Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала сохранение антироссийской риторики в трансатлантической среде. И обозначила тренд на ближайшее время в политике западных оппонентов — сдерживать развитие России, ее партнеров и препятствовать укреплению многополярного мира, оценил ее итоги член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Тогда американский президент Джо Байден, выступая на Мюнхенской конференции заявил, что Россия намерена подорвать трансатлантическое сотрудничество Соединенных Штатов и стран Европы. Он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в ЕС и внутри НАТО в свете «угрозы от России».

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