Преподаватель московского вуза пришел на лекцию с пистолетом

Необычная лекция состоялась 18 января в Московском финансово-юридическом университете (МФЮА), когда преподаватель основ конституционного права Вадим Праслов пришел на занятия вооруженным. Во время лекции он вертел в руках пистолет, извлекал магазин и перебирал патроны. Студенты в ужасе и недоумении переписывались в чате мессенджера, пытаясь понять, что происходит.

В вузе «Известиям» рассказали, что преподаватель Праслов, которого уже заменили, был внештатным сотрудником МФЮА, но при трудоустройстве прошел обязательное тестирование. Признаков девиантного поведения за ним не замечалось, на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансерах он не состоит, сообщила пресс-секретарь университета Екатерина Исаева.

Администрация вуза считает, что преподаватель «продемонстрировал макет пистолета в ходе семинара по правоохранительной деятельности». Однако методы обучения Праслова поняли не все студенты, некоторые не на шутку испугались.

Студентам удалось сделать фото и видео происходящего, запечатлеть оружие. По словам управляющего партнера юридической компании AVG Legal Алексея Гавришева, для оценки ситуации нужно установить, что это был за пистолет.

«Если это пневматическое оружие, то, по сути, никакой общественной опасности действия преподавателя не несли, но он может быть подвергнут дисциплинарной ответственности руководством вуза вплоть до увольнения. Если пистолет травматический, необходимо установить его происхождение и наличие лицензии. Если она у него [Праслова] есть, вероятнее всего, он ее лишится. Если нет, то будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа до 5 тыс. рублей. Если окажется, что оружие боевое, то преподавателю грозит лишение свободы на срок до пяти лет», — пояснил адвокат.

С ним согласен и председатель Общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев. На фотографии не видно номеров, но есть характерные потертости, по которым пистолет можно идентифицировать. По его словам, это модель пистолета Макарова, но какая именно — пневматическая, травматическая, охолощенная или боевая, по фото определить нельзя.

По мнению Ванеева, тип оружия, является ли оно макетом и до какой степени демонстрация оружия вписывается в учебный процесс, должна установить проверка полиции.

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Вооружил знаниями: преподаватель права явился на лекцию с пистолетом