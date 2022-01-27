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Фельдшер прошла пешком 1,5 км по сугробам ради спасения 100-летней пациентки

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В Туапсе фельдшер скорой помощи Анастасия Плахина прошла 1,5 км пешком по снежной целине, чтобы спасти 100-летнюю пациентку. Подробностями этой истории она поделилась с «Известиями».

Утром 20 января бригада скорой помощи получила вызов. Диспетчер сообщил, что пожилой женщине стало плохо: у нее одышка и затруднено дыхание. Медики тут же отправились по адресу, однако из-за горной местности, снегопада и гололедицы на дорогах машина не смогла доехать до пункта назначения.

«Мы приняли решение идти пешком. Дорога составляла около полутора километров. Вместе с водителем Игорем Колесниковым мы взяли оборудование и отправились к пациентке», — пояснила Плахина.

Добравшись до места и осмотрев бабушку, фельдшер поняла, что та находится в критическом состоянии, и ей нужна срочная помощь.

«Увидев пациентку, я оценила ее состояние как угрожающее жизни. Поэтому я незамедлительно оказала ей помощь, в результате состояние пациентки значительно улучшилось. Я не считаю наш поступок героическим, так как мы выполняли свою работу», — отметила медик.

Она также добавила, что женщина, почувствовав себя гораздо лучше, категорически отказалась от госпитализации.

Ранее, 16 декабря, в Тамбове врачи спасли девочку, которая проглотила сразу 40 магнитных шаров. Они притягивались друг к другу и слипались через стенки кишечника и грозили тяжелейшими последствиями для здоровья ребенка. Часть шариков врачи сумели извлечь эндоскопическим путем через гастроскоп. Оставшиеся шары пришлось удалять при помощи хирургического вмешательства.

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