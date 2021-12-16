Ребенок проглотил 40 магнитных шариков в Тамбове

В Тамбове врачи спасли девочку, которая проглотила сразу 40 магнитных шаров. Они притягивались друг к другу и слипались через стенки кишечника.

Ребенок поступил в больницу с жалобами на боль в животе и рвоту. Рентген выявил инородное тело в желудочно-кишечном тракте — цепочку из магнитных шариков. Это грозило тяжелейшими последствиями для здоровья.

Часть шариков врачи сумели извлечь эндоскопическим путем через гастроскоп. Оставшиеся шары пришлось удалять при помощи хирургического вмешательства.

Детский хирург Александр Матыцын пояснил ИА «ОнлайнТамбов», что магнитные шары в игрушках-головоломках крепко сцеплены между собой. Дети пытаются их разъединить зубами, после чего проглатывают их.

Ранее подмосковные медики составили рейтинг самых опасных игрушек. В него вошли магнитный куб, спиннеры и конструкторы.