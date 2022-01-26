Еще шесть постов весового контроля обустроят на дорогах Калужской области

На дорогах Калужской области до 2024 года планируют обустроить еще шесть постов автоматизированного весового контроля. Об этом пресс-служба регионального правительства сообщает 26 января.

Министр дорожного хозяйства региона Михаил Голубев выразил мнение, что весогабаритный контроль позволит обеспечить сохранность автодорог, пишет газета «Весть».

«Опыт показывает, что количество нарушителей после обустройства постов автоматизированного весового контроля значительно снижается, а это значит, что уменьшается ущерб автодорогам», — рассказал чиновник.

В 2019 и 2020 годах по одному посту весового контроля ввели в эксплуатацию в Дзержинском, Медынском, Тарусском и Ферзиковском районах. В 2021 году начались работы по обустройству еще двух в Боровском и Малоярославецком районах.

Установка проводится в рамках проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».