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В Госдуме заявили о важности сохранения доходов от криптоинвестиций в России

Депутат ГД Говырин: доходы от криптоинвестиций важно сохранить в российской экономике
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Доходы от криптоинвестиций важно сохранить в экономике, а граждан защитить от возможных мошеннических действий. Об этом в среду, 26 января, заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

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«На сегодня инвестиции граждан России в криптовалюту составляют несколько триллионов рублей. На криптобиржах зарегистрировано несколько миллионов наших граждан. Это очень востребованный инструмент инвестиций. Важно сохранить эти средства в экономике, а граждан защитить от возможных мошеннических действий, создав для них правовые гарантии», — сообщил «Известиям» Говырин.

Он также добавил, что высокая волатильность криптовалюты несет в себе риски спекулятивных действий с ней. Однако такие оценки в полной мере можно отнести и к многим другим финансовым сферам.

«В силу особенности технологии блокчейн, операции с криптовалютой можно сделать максимально прозрачными <…> Любая криптовалютная биржа может отследить, откуда и как пришли те или иные средства и вернуть их владельцу, если будет доказан мошеннический способ получения средств. Российская судебная практика уже имеет опыт таких решений», — заключил Говырин.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин призвал Банк России и правительство прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют, после чего доложить об итогах.

20 января Центробанк предложил ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства. Также ЦБ предложил запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты.

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