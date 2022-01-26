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Четверо детей ушли из детсада в Иркутской области в магазин за сладостями

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В Иркутской области четверо детей самостоятельно ушли из детского сада, чтобы пойти в магазин за сладостями. Об этом 25 января сообщила пресс-служба администрации Саянска, где произошел инцидент.

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В ведомстве рассказали, что 24 января дошкольное учреждение самовольно покинули четверо шестилетних детей. У одного из ребят были карманные деньги, остальные пошли с ним за компанию.

Всё произошло, пока воспитательница помогала другим детям раздеться после прогулки, отмечает телеканал «360». В это время четверо из них спрятались и незаметно вышли с территории детсада.

Пропажу воспитанников обнаружили быстро — детей нашли сами сотрудники в течение 40 минут и вернули их в садик.

По факту происшествия проводится служебная проверка.

Ранее в январе в подмосковном Дмитрове мальчик сбежал из детского сада и пришел домой. Покинуть территорию учреждения мальчик решил после того, как был наказан воспитательницей. По данным «Известий», ребенок был наказан после того, как сломал снеговика на прогулке, за это мальчика оставили на улице.

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