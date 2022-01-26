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Перехватывающие парковки для туристов построят на въезде в Кисловодск

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В Кисловодске начнут строить перехватывающие парковки на въезд в город, чтобы контролировать количество въезжающих машин. На паркингах смогут оставлять свой транспорт туристы. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

В соответствии с новой транспортной концепцией будут созданы стоянки на 1,5 тыс. мест. Гости смогут оставлять там машины, а в город добираться на общественном транспорте, в том числе электрическом.

Как пишет NewsTracker со ссылкой на городскую администрацию, в Кисловодске насчитывается 40 тыс. автомобилей. Гораздо больше машин въезжает в город со стороны. Так, за время зимних каникул курорт посетило 250 тыс. автомобилей.

Городская инфраструктура не справляется с таким количеством транспорта, строить парковки в центре возможности нет, сказал глава Кисловодска.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года в Кисловодске снесли рекордное число самовольно возведенных объектов. Всего демонтировали более 100 построек, в том числе гаражи, торговые палатки и сараи. Много объектов находилось на территории памятника природы краевого значения «Гора Кольцо».

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