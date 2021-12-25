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Более сотни самостроев демонтировали в Кисловодске

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В Кисловодске с начала года снесли рекордное число самовольно возведенных объектов, сообщили в мэрии. Всего демонтировали более 100 построек, в том числе гаражи, торговые палатки и сараи.

Много объектов находилось на территории памятника природы краевого значения «Гора Кольцо». Теперь здесь появятся законные торговые точки, где можно будет приобрести сувениры. Отмечается, что подобная работа продолжится. Новые палатки выполнят в едином стиле, пишет NewsTracker.

Напомним, в Кисловодске у Старого озера планируют восстановить Комсомольский парк и исторический амфитеатр на 100 тыс. человек. Работы проведут в рамках реновации парка. Амфитеатр образован естественными склонами холмов с площадкой посередине. Ранее здесь проводились крупные концерты и фестивали. При этом в администрации города пока не уточняют, во сколько обойдется восстановление амфитеатра.

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