Режим ЧС сняли в Южно-Сахалинске после циклона

Режим чрезвычайной ситуации отменили в Южно-Сахалинске после прохождения мощного циклона. Дорожные службы приводят улицы и тротуары в нормативное состояние.

В течение дня в Южно-Сахалинске задействовали 117 единиц техники и 45 рабочих. За ночь были расчищены тротуары на улице Поповича от проспекта Мира до улицы Ленина. На этот участок неоднократно жаловались горожане, пишет ИА SakhalinMedia.

Рабочие проводят очистку парковочных карманов, прилотковой зоны, пешеходных переходов и тротуаров. Кроме того, ведется активный вывоз снега. На улице Рождественской расширили проезжую часть.

Специалисты осмотрели дворовые территории, где также ведутся уборка и вывоз снега. По предварительной оценке, с придомовых территорий требуется вывезти свыше 200 тыс. куб. м снега. По распоряжению мэра Сергея Надсадина управляющие организации получат 40 млн рублей в виде субсидий на уборку снега.

Режим ЧС был введен 13 января. Мощный циклон обрушился на Сахалин и Курильские острова со стороны Японского моря. В первые сутки было зарегистрировано девять отключений электроэнергии.