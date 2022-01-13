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В Южно-Сахалинске введен режим ЧС из-за непогоды

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Мощный циклон и снегопад стали причиной введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Южно-Сахалинске. Мэр города Сергей Надсадин взял под личный контроль расчистку проездов к социально значимым учреждениям города, сообщает 13 января сайт администрации города.

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«На текущий момент в городе выпало 34% от среднемесячной нормы осадков. Было зафиксировано девять отключений электроэнергии. Все аварии находятся на контроле администрации: это отключения в Ново-Александровске, Ключах и в ряде других планировочных районов. Специалисты из компании «Сахалинэнерго» обязуются устранить данные неполадки до обеда», — сообщили на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий циклона.

Первоочередной задачей власти города назвали обеспечение движения по улицам и их расчистку, особенно проездов к больницам, детским садам и другим социально значимым учреждениям. Снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме.

При этом расчистке городских и придомовых территорий серьезно мешают личные автомобили горожан. Также была отмечена неудовлетворительная работа управляющих компаний (УК) по расчистке дворовых территорий и пешеходных зон. По словам Надсадина, власти заранее, до циклона, предлагали УК приобрести спецтехнику.

«Мы понимаем, что погодные условия сложные и снег продолжается. Но это не повод не работать. Более того, мы объявили режим ЧС по городу, связанный с расчисткой дорог. И выписали предупреждения всем УК, чтобы они срочно включались в работу», — подчеркнул мэр Южно-Сахалинска.

Мощный циклон с метелями и ветром обрушился на Сахалин со стороны Японского моря. На Сахалине 12 января для движения пассажирских автобусов закрыли автодорогу Южно-Сахалинск – Холмск из-за ограниченной видимости и метели.

В начале декабря непогода стала причиной отмены движения городских автобусов в Анадыре. Из-за сильного ветра, снежных заносов и плохой видимости власти города распорядились приостановить движение городских автобусов, а живущих в близлежащей деревне развозили спецтехникой.

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