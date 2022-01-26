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Украина потеряла свой первый за 11 лет спутник сразу после запуска

Бывший советник главы ГКА Колесник: украинский спутник «Сич-2-30» потерялся после запуска
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Первый запущенный за 11 лет украинский спутник «Сич-2-30», вероятно, потерян. Об этом 26 января заявил на своей странице в Facebook бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник.

По его словам, космический аппарат всё еще не идентифицирован, хотя по соглашению между Киевом и Вашингтоном, подписанному в 2021 году, США уже должны были занести его в базу данных на специальном сайте.

Из-за отсутствия идентификации Колесник предположил, что возникли проблемы со связью со спутником.

«Со спутником Сич-2-1 (Сич-2-30) нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации не представляется возможным», — добавил он.

Собственный украинский спутник был запущен 13 января на ракете-носителе Falcon 9 компании американского предпринимателя Илона Маска. Аппарат предназначался для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидации последствий стихийных бедствий и выполнения других задач.

Как рассказал каналу РЕН ТВ летчик-космонавт Александр Лазуткин, аппарат не мог потеряться в том плане, что он даже не начал работать.

«Не вышел на связь и всё», — отметил эксперт.

Если спутник не вышел на связь, то с ним работать невозможно, уточнил Лазуткин.

Эксперт добавил, что Украина не может самостоятельно запустить спутник, потому что у нее нет ракетоносителей, средств для запуска ракеты и космодромов.

В конце декабря 2021 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал о том, что в 2025–2026 годах в мире ожидается «пусковой бум», когда РФ начнет выводить многоспутниковую орбитальную группировку «Сфера». Итого, по его словам, Россия ежегодно будет запускать от 50 до 75 ракет. У российских ракетчиков есть компетенции для вывода на орбиту по несколько десятков аппаратов за один пуск, так специалисты «натренировались» на пусках спутников связи британской компании OneWeb, уточнил он.

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