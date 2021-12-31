Рогозин заверил в готовности России к «пусковому буму»

«Роскосмос» будет готов к «пусковому буму», который ожидается в мире в 2025–2026 годах. Об этом сообщил в пятницу, 31 декабря, гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин во время общения с членами экипажа МКС.

В ходе общения с космонавтами он отметил, что количество пусков увеличится в два-три раза, когда РФ начнет выводить многоспутниковую орбитальную группировку «Сфера». Россия будет запускать ежегодно от 50 до 75 ракет, уточнил Рогозин, отметив, что в 2021 году Россия запустила 25 ракет.

«Мы должны быть к нему готовы с точки зрения того, чтобы предложить необходимое количество ракет на рынке. И мы будем готовы», — отметил глава госкорпорации в поздравлении космонавтов, опубликованном на сайте компании.

У российских ракетчиков есть компетенции для вывода на орбиту по несколько десятков аппаратов за один пуск. Специалисты «натренировались» на пусках спутников связи британской компании OneWeb, объяснил Рогозин.

Кроме того, он отметил, что космонавты обнаружили новые проблемы с корпусом и оборудованием Международной космической станции (МКС).

«Желаю, чтобы ваш дом был уютным, чтобы вы там вылечили те проблемы, с которыми вы столкнулись, и в плане оборудования, и в плане самого корпуса», — добавил руководитель «Роскосмоса»

В 2022 году проект создания многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера», который неоднократно отправляли на согласование в правительство получил финансирование. Всего на орбиту будут выведены около 380 спутников. В 2022–2024 годах на проект ежегодно будет выделяться по 7 млрд рублей.

Проект станет российским конкурентом зарубежным системам Starlink и OneWeb. Как сообщал «Роскосмос», основная ее цель — обеспечение высокого качества космических услуг в России путем создания новых отечественных космических технологий, систем и продуктов для эффективной цифровой трансформации экономики, а также обеспечения безопасности Российской Федерации.

В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин отмечал задержки в утверждении ряда программ ракетно-космической отрасли, в частности на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера».

Путин отметил, что нужно сформировать согласованную позицию по вопросам финансирования Федеральной космической программы на 2016–2025 годы, в рамках которой реализуется значительное количество важных проектов, в частности, в области пилотируемой космонавтики.