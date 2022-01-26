Электронная книга памяти создается в Удмуртии

В Удмуртии начали собирать сведения и документы обо всех участниках Великой Отечественной войны, которые жили или живут на территории республики. Проект осуществляет рабочая группа, в которую вошли чиновники и общественные деятели.

Глава Шарканского района Василий Муклин призвал всех, у кого родные участвовали в войне, принести фото и документы в местные библиотеки, музеи и архивы. Udm-info.ru сообщает, что все электронные данные об участниках войны сохранятся в одном из государственных или муниципальных архивов Удмуртии.

Организаторы акции просят откликнуться тех, кто смог бы перевести данные в электронный формат. Позже книги памяти будут доступны на сайте «Малая Родина. Книги Памяти».

Минувшей весной Удмуртия приняла участие в международной акции «Сад памяти». В Воткинском районе высадили 13 тыс. сеянцев ели в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. За все время проведения акции в республике высадят порядка 264 тыс. сеянцев ели на площади свыше 60 га.