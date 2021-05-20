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Около 13 тыс. елей высадили в память о погибших в годы ВОВ в Удмуртии

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Удмуртия приняла участие в международной акции «Сад памяти». В Воткинском районе высадили 13 тыс. сеянцев ели в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 2021 году мероприятие посвятили 80-летию с начала войны. Посадки произведены на площади свыше 3 га. Об этом сообщает Udm-info.ru.

За все время проведения акции в республике высадят порядка 264 тыс. сеянцев ели на площади свыше 60 га. По словам министра природных ресурсов Удмуртии Дениса Удалова, желающие участвовать в акции могут зарегистрироваться на сайте садпамяти2021.рф. Посадить дерево можно у себя во дворе.

Ранее сообщалось, что в Калужской области высадили около 8 тыс. елей в память о партизанах Дзержинского района. В подполье действовали три отряда общей численностью 167 человек. Они действовали в период с 9 октября по 30 декабря 1941 года, когда район оккупировали немецкие захватчики.

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