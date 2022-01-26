Более 35 человек погибли из-за тропического шторма в Африке

Жертвами тропического шторма «Ана», который обрушился на юго-восток Африки, стали 37 человек. Об этом во вторник, 25 января, сообщило издание Africanews.

Отмечается, что 22 января шторм накрыл Мадагаскар. Вызванные им наводнения и оползни привели к гибели 34 человек, 65 тыс. остались без крыши над головой. В понедельник, 24 января, стихия достигла центральных районов Мозамбика.

Там, по информации агентства Reuters, погибли два человека, 66 получили ранения. Полностью было разрушено 115 домов, частично — 546. В Малави шторм вызвал наводнение и лишил значительную часть страны без электроснабжения, погиб один человек, ранены 30. Люди ищут убежища от наводнения в церквях и школах.

«Ана» движется на запад, ожидается, что к концу дня достигнет Зимбабве. В то же время синоптики подчеркивают, что шторм ослабевает.

Ранее в начале января почти 200 тыс. человек в Мексике остались без электричества из-за шторма. Сильный ветер с порывами до 33 м/с оборвал электропровода. В ликвидации последствий стихии участвовало более 140 человек.