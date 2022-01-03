Мощный шторм стал причиной отключения электричества в Мексике

Почти 200 тыс. человек в Мексике остались без электричества. Сильный ветер с порывами до 33 м/с оборвал электропровода. Начался сильный шторм, волны выбрасывало на дорогу. Водители ехали по трассе на минимальной скорости. В ликвидации последствий стихии участвовало более 140 человек, передает телеканал «Известия». Половину потребителей удалось подключить к электросетям. Завершить ремонтные работы обещают в понедельник вечером.

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