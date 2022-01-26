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Немецкий танк Второй мировой войны стал мишенью для сирийских военных

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На полигоне «Джибаб» в сирийской провинции Деръя сирийские военные под контролем российских инструкторов продемонстрировали свою боеспособность.

«Джибаб» является уникальным полигоном. Здесь в качестве учебных пособий собраны старые образцы военной техники. В этих учения в качестве мишени для сирийских гранатометчиков, например, выступил немецкий танк времен Второй мировой войны.

После проведения учений военные подводят первые итоги.

«Новый учебный год, мы будем наращивать показатели. Особенность подготовки местных военнослужащих — это, конечно, боевой опыт, который они здесь прошли, он накладывает отпечаток», — отметил представитель российской группировки войск в Сирии Алексей Захаров.

В свою очередь сирийский военнослужащий Раджин Фрхан Хусейн поделился своей историей о том, как получил ранение при штурме населенного пункта в провинции Деръя.

«Я просто находился на опорном пункте, чуть отошёл в сторону и в меня прилетела пуля! Эти занятия помогают не повторять таких ошибок», — заметил он.

По словам представителя медицинской службы российской группировки войск в Сирии Романа Парфенова, за те годы, что в стране идет война у сирийцев накопился некоторый опыт оказания первой помощи при ранениях, но он требует доработки, чем занимались военные медики в ходе учений.

Подводя итоги занятий по боевой подготовке, военные решили проводить их на полигоне с историческими артефактами регулярно.

24 января в Минобороны РФ сообщили о проведении первого совместного воздушного патрулирования над сирийской территорией военных летчиков РФ и САР. Российские Воздушно-космические силы (ВКС) были представлены истребителями Су-34, Су-35 и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения А-50. От сирийской стороны в патрулировании приняли участие Миг-23 и Миг-29. Российскими летчиками был совершен полет с авиабазы Хмеймим, они отрабатывали удары по наземным целям. Сирийские летчики отвечали за контроль воздушного пространства и истребительное прикрытие.

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