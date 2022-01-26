Американский телеканал CNN в сюжете обозначил Харьков российским городом

Телеканал CNN во вторник, 25 января, в ходе трансляции сюжета о военных учениях РФ в прямом эфире на 20 секунд обозначил Харьков как российский город. Материал прошел перед интервью с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

В правом верхнем углу высвечивалась надпись «Харьков, Россия», которой телеканал обозначил, по его мнению, место провидения учений ВС РФ.

Ранее, 16 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. По его словам, это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.