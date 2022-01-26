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Семья пропавшей в Новгородской области девочки была неблагополучной

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Семья пропавшей в Новгородской области девочки считалась неблагополучной. Органы опеки забрали у матери семерых детей. Пропавшую, 2020 года рождения, оставили из-за малолетства, узнали «Известия».

Семья, где жила девочка, хорошо известна местным органам опеки. Пропавшая девочка — восьмой ребенок. В середине декабря опека забрала у ее матери семерых детей в приют. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета России после заявления о пропаже ребенка заявили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Девочка 2020 года рождения пропала 24 января в промежутке между 21:30 и 22:30. Мать в бане стирала белье, девочка спала дома на диване. Дверь в дом на замок не закрывалась. По словам женщины, малышка пойти в одних колготках на мороз сама не смогла бы. Несколько часов после пропажи ребенка пытались искать своими силами. Во вторник, 25 января, после полуночи обратились в полицию.

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