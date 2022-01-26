В Новгородской области пропала малолетняя девочка

Следственно-оперативная группа во главе с заместителем руководителя регионального Следственного управления Следственного комитета России (СКР) Николаем Супруном прибыла в Холмский район Новгородской области для поисков пропавшей 25 января девочки.

По данным «Известий», девочка 2020 года рождения пропала вчера в промежутке между 21:30 и 22:30. Мать в бане стирала белье, девочка спала дома на диване. Дверь в дом на замок не закрывалась.

Мать предположила, что уйти на мороз в одних колготках сама девочка не смогла бы. Ребенка пытались искать своими силами, но в 0:15 25 января обратились в полицию.

По предварительной информации, семья неблагополучная. Пропавшая девочка — восьмой ребенок женщины. В середине декабря опека забрала ее семерых детей в приют, а малышку оставили из-за возраста.

«Ночью 25 января 2022 года в Старорусский МСО СУ СК России по Новгородской области поступило сообщение о безвестном исчезновении девочки, 2020 года рождения в городе Холме Новгородской области. <...> было незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — рассказали в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователи проверяют версии произошедшего, допрашивают родственников ребенка, устанавливают свидетелей и очевидцев. Также сотрудники ведомства выясняют условия жизни и воспитания ребенка.

В городе Углегорске на Сахалине пропавшую 10-летнюю девочку обнаружили прятавшейся от метели в собачьей будке. Родители девочки рассказали правоохранителям, что она очень любит проводить время с домашними животными. В ходе поисковой операции полицейские опросили местных жителей. Один из них вспомнил, что видел, как школьница играла вечером с одной из собак.