Прямой эфир
Общество
Музей блокадной медицины откроется в Санкт-Петербурге 26 января
Экономика
Минсельхоз высказался о ценах на хлебобулочные изделия
Мир
Байден допустил введение санкций лично против Путина
Мир
Киев потребовал извинений от президента Хорватии за слова о членстве в НАТО
Мир
Макрон рассказал о темах переговоров с Путиным 28 января
Мир
В Госдепартаменте рассказали об ответе на предложения РФ по безопасности
Общество
Врач посоветовал вызывать скорую только при выраженных симптомах COVID-19
Мир
Из аэропорта Стамбула вылетели первые самолеты
Общество
Защита адвоката Улюкаева обжалует ее арест
Общество
Россиянин рассказал о ситуации в заснеженном аэропорту Стамбула

В Новгородской области пропала малолетняя девочка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственно-оперативная группа во главе с заместителем руководителя регионального Следственного управления Следственного комитета России (СКР) Николаем Супруном прибыла в Холмский район Новгородской области для поисков пропавшей 25 января девочки.

«Нашли по часам»: «умный» гаджет спас российскую девочку от педофила
Эксперты рассказали о пользе технологий для детской безопасности

По данным «Известий», девочка 2020 года рождения пропала вчера в промежутке между 21:30 и 22:30. Мать в бане стирала белье, девочка спала дома на диване. Дверь в дом на замок не закрывалась.

Мать предположила, что уйти на мороз в одних колготках сама девочка не смогла бы. Ребенка пытались искать своими силами, но в 0:15 25 января обратились в полицию.

По предварительной информации, семья неблагополучная. Пропавшая девочка — восьмой ребенок женщины. В середине декабря опека забрала ее семерых детей в приют, а малышку оставили из-за возраста.

«Ночью 25 января 2022 года в Старорусский МСО СУ СК России по Новгородской области поступило сообщение о безвестном исчезновении девочки, 2020 года рождения в городе Холме Новгородской области. <...> было незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — рассказали в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователи проверяют версии произошедшего, допрашивают родственников ребенка, устанавливают свидетелей и очевидцев. Также сотрудники ведомства выясняют условия жизни и воспитания ребенка.

В городе Углегорске на Сахалине пропавшую 10-летнюю девочку обнаружили прятавшейся от метели в собачьей будке. Родители девочки рассказали правоохранителям, что она очень любит проводить время с домашними животными. В ходе поисковой операции полицейские опросили местных жителей. Один из них вспомнил, что видел, как школьница играла вечером с одной из собак.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022