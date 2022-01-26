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Москва не будет восстанавливать постпредство при НАТО

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Россия пока не будет восстанавливать свое постоянное представительство при НАТО: как рассказал «Известиям» информированный источник, альянс предложил вернуться к той точке, на которой представительство завершило свою работу, а именно к дипломатическому составу в количестве 10 человек, включая техперсонал. Такой вариант Москву не устраивает.

Ранее о том, что НАТО было бы заинтересовано в восстановлении дипмиссий, заявил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг 12 января по итогам заседания Совета Россия–НАТО.

В начале октября в ответ на «враждебную активность России в странах-членах НАТО» альянс выслал восемь сотрудников российского постпредства и упразднил должности еще двоих, оставив в миссии 10 человек. После этого РФ объявила, что с 1 ноября закрывает свое представительство при альянсе и Информбюро НАТО в Москве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Непостпредственно: восстановит ли РФ свою миссию при НАТО

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