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Строительство новой котельной завершат в подмосковной Коломне в феврале

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В поселке Биорки городского округа Коломны в феврале намерены завершить строительство новой котельной. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного стройнадзора Московской области.

Как рассказал глава ведомства Артур Гарибян, работы ведутся в графике, сейчас идет пусконаладочный процесс. Ход строительства находится на контроле инспекторов Главстройнадзора.

Согласно проекту, новая котельная предназначена для горячего тепло- и водоснабжения. Ее мощность составит 5,27 МВт, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Ожидаемой датой завершения работ объявлен февраль этого года.

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