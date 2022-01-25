Строительство новой котельной завершат в подмосковной Коломне в феврале
В поселке Биорки городского округа Коломны в феврале намерены завершить строительство новой котельной. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного стройнадзора Московской области.
Как рассказал глава ведомства Артур Гарибян, работы ведутся в графике, сейчас идет пусконаладочный процесс. Ход строительства находится на контроле инспекторов Главстройнадзора.
Согласно проекту, новая котельная предназначена для горячего тепло- и водоснабжения. Ее мощность составит 5,27 МВт, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».
Ожидаемой датой завершения работ объявлен февраль этого года.