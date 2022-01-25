Игоря Верника госпитализировали с коронавирусом в Москве

Актера Игоря Верника во вторник, 25 января, госпитализировали в одну из клиник Москвы с коронавирусом. Об этом сообщили в эфире программы «Экстренный вызов 112» на РЕН ТВ.

Отмечается, что артист переносит болезнь в легкой форме, пневмония отсутствует. У Верника наблюдается кашель, насморк и боль в горле.

Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной. По его словам, в регионах наблюдается рост заболеваемости. Это в первую очередь вызвано распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом коронавируса. Главы регионов РФ по поручению Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

18 января Мишустин заявил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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