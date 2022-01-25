Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Самарской области
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Самарской области. Смертельные травмы получил один человек.
Авария произошла вечером 24 января на дороге Ульяновск–Димитровград–Самара на территории Красноярского района. Водитель автомобиля «ВАЗ» 1997 года рождения во время обгона допустил съезд на обочину, из-за чего заднюю ось машины занесло. Автомобиль столкнулся со встречным грузовиком «КамАЗ», сообщает НИА «Самара».
Пассажир легковушки 1997 года рождения скончался до приезда скорой помощи. Водитель госпитализирован.
Днем ранее в Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля. 33-летний водитель грузовика Mercedes потерял управление, выехал на встречную полосу в зоне действия знака «Выезд запрещен» и врезался в машину Hyundai.