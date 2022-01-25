Двухэтажный автобус врезался в здание на северо-востоке Лондона

В Лондоне двухэтажный автобус врезался в здание. Авария произошла на северо-востоке города, на Селвин Авеню. Пострадали несколько человек, им оказывается медпомощь, передает телеканал «Известия». Водитель автобуса доставлен в больницу. На месте работает полиция, она выясняет причины аварии. Несколько дорог вокруг места ЧП перекрыто. Спасатели обыскивают здание, чтобы убедиться, что там нет людей.

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