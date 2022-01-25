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Двухэтажный автобус врезался в здание на северо-востоке Лондона

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В Лондоне двухэтажный автобус врезался в здание. Авария произошла на северо-востоке города, на Селвин Авеню. Пострадали несколько человек, им оказывается медпомощь, передает телеканал «Известия». Водитель автобуса доставлен в больницу. На месте работает полиция, она выясняет причины аварии. Несколько дорог вокруг места ЧП перекрыто. Спасатели обыскивают здание, чтобы убедиться, что там нет людей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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