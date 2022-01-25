Ространснадзор предложил ввести штрафы за задержки авиарейсов в КоАП

Ространснадзор предлагает ввести административную ответственность за задержки рейсов в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Об этом во вторник, 25 января, заявил замначальника управления госнадзора за деятельностью в гражданской авиации ведомства Артем Даниленко на совещании в Общественной палате по ответственности авиакомпаний и аэропортов при задержках рейсов.

«В новом проекте КоАП мы предложили ввести отдельную статью именно в транспортный сектор — это нарушение правил перевозки пассажиров и ручной клади. Если данная инициатива найдет поддержку, я думаю, это позволит нам изменить ситуацию», — отметил Даниленко.

По его словам, они каждый день получают в районе пяти жалоб на задержки авиарейсов. В настоящее время, по словам Даниленко, действующие санкции, предусмотренные в законе, практически никак не могут изменить ситуацию.

В свою очередь замначальника управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский добавил, что в рамках действующего законодательства пассажиры могут получить компенсацию в случае задержки рейса. Это 25 рублей за каждый час задержки, учитывая, что ранее закон о защите прав потребителей предусматривал неустойку в размере 3% от стоимости билета.

По словам Пучковского, новый законопроект планируется внести в правительство и потом уже в Госдуму в течение этого года. Отмечается, что там заложены поправки в Воздушный кодекс и возврат к норме в 3%.

С предложением сделать выплаты компенсаций пассажирам за задержки рейсов автоматическими обратилось в Госдуму и Общероссийское объединение пассажиров (ООП). Сейчас компенсацию за задержку можно получить только в заявительном порядке и за ней, по статистике, обращаются не больше 10% пассажиров.