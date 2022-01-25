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Умер журналист и писатель Владимир Губарев

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В возрасте 83 лет умер журналист и писатель Владимир Губарев. Об этом во вторник, 25 января, сообщил Союз журналистов России в своем Telegram-аккаунте.

«Ушел из жизни журналист Владимир Степанович Губарев. Союз журналистов России выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам покойного», — говорится в сообщении.

Губарев родился 26 августа 1938 года. Работал в газетах «Комсомольская правда» и «Правда», где занимался темами науки и освоения космоса.

Как сообщили в Союзе журналистов России, Губарев также освещал проблемы геологии, природопользования, минерально-сырьевых ресурсов, управления горной промышленностью в экстремальных природно-климатических условиях Севера.

В 1981 году журналист вместе с директором Геологического института Кольского филиала АН СССР Игорем Бельковым сопровождал канадских геологов в Апатитах и Хибинах. Позднее Губарев написал статью в «Правде» об этой экспедиции под названием «Камни Кейв», впоследствии ее опубликовали в сборнике «Восхождение к подвигу».

26 апреля 1986 года Губарев стал первым из журналистов, кто оказался на месте Чернобыльской аварии уже через несколько часов после взрывов.

Под впечатлением от увиденного писатель написал пьесу «Саркофаг». Ее поставили в 56 театрах мира. В Великобритании пьеса была отмечена театральной премией имени Лоуренса Оливье.

Губарев является автором шести пьес — все они были поставлены на родине и за рубежом. Также Губарев написал множество интеллектуальных и научно-популярных работ, вел цикл передач «Реальная фантастика» на канале «Культура».

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