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В Кремле отказались признавать Чечню инвестиционно безнадежным регионом

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Инвестиционно безнадежных регионов нет, есть резервы для развития отраслей и повышения инвестиционной привлекательности. Об этом во вторник, 25 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инвестиционное состояние Чечни.

«Мы знаем, что есть в России регионы, которые изрядно в этом преуспели. Есть регионы, которые преуспели менее и которым предстоит еще наверстывать недоработки», — сказал он, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле Чечню инвестиционно безнадежным регионом.

Днем ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совместного прямого эфира со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым заявил, что Чечня получает из федерального бюджета свыше 300 млрд рублей в год, без этих денег регион не продержится и «трех месяцев».

«Мы не сможем продержаться три месяца, даже месяц не можем. Мы даже вовремя зарплату не отдаем, первый месяц, если опаздываем, у нас какой бывает шум — вы знаете, а представьте, нам Россия за год именно за республику, за содержание народа за (свыше. — Ред.) 300 млрд деньги тратит...» — сказал он.

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Глава республики также отметил, что в регионе нет «ни газа, ни света, ни нефти».

По словам Кадырова, Чечня готова добывать нефть и строить нефтеперерабатывающие заводы, однако не может найти инвесторов.

23 июня 2021 года президент России Владимир Путин на встрече с Кадыровым отметил, что республика стала одним из самых безопасных регионов страны. Глава Чечни в свою очередь подчеркнул, что вопросы безопасности в регионе перестали быть актуальными. Теперь, по его словам, главными становятся вопросы развития экономики и социальной сферы.

Он пояснил, что по сравнению с 2020 годом у Чечни имеется положительная динамика по основным социально-экономическим показателям.

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