На фоне трудных российско-американских переговоров по безопасности, последний раунд которых 21 января прошел в Женеве на уровне глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, США и их европейские союзники пытаются сами себя уверить в неизбежности «вторжения» российских войск на Украину в феврале нынешнего года. Иначе трудно объяснить решения Вашингтона и Лондона о существенном сокращении численности своих посольств в Киеве и Брюсселя об усилении военного присутствия НАТО в Болгарии, Литве и Румынии. Более того, семьям американских дипломатов предписано покинуть Украину. Государственный департамент США рекомендует собственным гражданам уехать из этой страны и не посещать РФ.

Конечно, было бы наивно предполагать, что американская сторона не имеет надежных источников для получения тех или иных сведений. Однако, во-первых, запущенная Западом информационная кампания о «вторжении» России на Украину требовала подтверждения хотя бы в какой-то форме. Во-вторых, наличие внешнего врага в лице Москвы позволяет американцам укреплять альянс, который с 1999 года участвует в войнах только как «коалиция желающих» и в условиях обострения отношений с Турцией внутри НАТО. В-третьих, это позволяет Вашингтону занимать более сильную позицию на переговорах с Москвой, когда угроза введения жестких антироссийских санкций уже не срабатывает.

В рамках такой политики США и их союзники, в первую очередь Великобритания и Турция, осуществляют поставки на Украину современных вооружений. В частности, Лондон реализует проект по строительству для ВСУ восьми ракетных катеров. Основанием для этого стало подписание в июле 2020 года договора о поддержке развития Военно-морских сил Украины. Тогда сообщалось, что Великобритания профинансирует строительство военно-морской базы в Очакове и поставку восьми ракетных катеров.

За последнее время британские транспортные самолеты совершили на Украину не менее шести рейсов, доставив порядка 460 т вооружений, включая значительное количество противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW и, возможно, авиационные ракеты класса «воздух — земля» Brimstone. Стоимость одной такой авиационной ракеты составляет порядка £100 тыс., что крайне обременительно для бюджета Украины. Эффективность их боевого применения, скорее всего, окажется невысокой ввиду крайне ограниченного потенциала национальных Военно-воздушных сил.

Турция поставляет Украине ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА, ВСУ уже используют 12 таких аппаратов, в ближайшее время планируют увеличить их количество до 36). В Василькове Киевской области продолжается строительство украинско-турецкого завода, где, как утверждает руководство Украины, будут производить не только тяжелые, но и реактивные БПЛА типа ANKA, способные действовать против других воздушных объектов. На них будут устанавливаться украинские двигатели и турецкая авионика и другие комплектующие. Пока неясно, насколько это соответствует действительности.

Начато строительство в Турции для ВМС Украины двух корветов Ada с управляемым ракетным оружием (УРО), оснащенных американским ракетным комплексом Harpoon или турецким Atmaca. В настоящее время ВМС Украины вообще не имеют ракетного вооружения на боевых кораблях и катерах.

В конце декабря 2021 года администрация США одобрила дополнительную военную помощь Украине в размере $200 млн, что может включать поставки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, ПТРК Javelin и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. 21 и 22 января США уже поставили в Украину 170 т оружия (одноразовые гранатометы SMAW-D, ракеты к ПТРК Javelin) и боеприпасов. В прошлом году общий объем американской помощи этой стране в сфере безопасности достиг $450 млн.

Поставки оружия на Украину планируют и страны Балтии. Так, с разрешения США Эстония поставит ПТРК Javelin, а Латвия и Литва — ПЗРК Stinger.

Очевидно, что, с военной точки зрения, поставки Украине легких и вспомогательных вооружений не могут существенно изменить неблагоприятный для Киева военный баланс по сравнению с Вооруженными силами РФ. Ситуация принципиально не поменяется и после поставок дополнительного количества турецких БПЛА, британских ракетных катеров и даже турецких фрегатов УРО. Этим, как и жесткими финансово-экономическими санкциями, РФ не напугать.

Именно поэтому Западу с Россией придется договариваться путем введения на достаточно долгий срок формального или неформального моратория по вопросу вступления Украины в НАТО и «заморозки» вооруженного конфликта в Донбассе. Необходимость последнего обусловлена тем обстоятельством, что поставки ВСУ современных вооружений будут провоцировать Киев на попытку силового присоединения Донбасса, где сейчас проживает порядка 650 тыс. граждан РФ. И Москва не может терпеть любых фактов геноцида со стороны киевского режима в отношении них.

Только в этом случае возможна деэскалация нынешнего кризиса на востоке Украины, причем на базе сохранения соглашений «Минск-2» и основанном на их выполнении «нормандском формате» с участием России, Украины, Германии и Франции. Это можно будет расценивать как относительную победу Москвы, что Вашингтон и его союзники попытаются уравновесить усилением давления на крымском направлении.

Автор — заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, кандидат технических наук

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