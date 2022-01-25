Маски будут бесплатно раздавать в автобусах Твери

В автобусах Твери возобновляется раздача бесплатных медицинских масок. 25 января на всех автобусных маршрутах «Транспорта Верхневолжья» планируется раздать пассажирам 2 тыс. масок.

Подобные акции периодически проводятся в общественном транспорте Твери с самого начала пандемии коронавируса. За все время их проведения в общей сложности раздали около 76 тыс. бесплатных СИЗ.

Также в общественном транспорте продолжаются совместные рейды контролеров и полиции по проверке соблюдения масочного режима.

В соответствии с распоряжением губернатора Игоря Рудени усиленный контроль на транспорте продлен до февраля 2022 года. Штраф за отсутствие маски составляет 1 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения — от 15 тыс. рублей.

Обязательный масочный режим действует в Тверской области с середины октября 2020 года, уточняют «Тверские ведомости».

По данным на 24 января в Тверской области выявлено 386 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в общественном транспорте Москвы усилили проверки соблюдения масочного режима. Со вторника, 25 января, число контролеров выросло на 50%.