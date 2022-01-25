В транспорте Москвы усилили проверки соблюдения масочного режима

Число контролеров, которые следят за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Москвы, со вторника, 25 января, вырастет на 50%. Об этом «Известиям» сообщил руководитель «Организатора перевозок» Владислав Султанов.

«На фоне роста заболеваемости коронавирусом и распространения нового штамма «Омикрон» «Организатор перевозок» усиливает проверки соблюдения антиковидных мер в городском транспорте Москвы. Число контролеров, которые осуществляют круглосуточный контроль за ношением масок в транспорте, увеличено на 50%», — сказал Султанов, добавив, что в усиленном режиме также будут проходить проверки соблюдения антиковидных мер в поездах и на перронах московского метрополитена.

По его словам, некоторые пассажиры снимают маски или спускают их на подбородок.

«Мы призываем граждан с уважением относиться к здоровью друг друга и соблюдать профилактические меры в транспорте — правильно носить маску, полностью закрывая нос и рот. Эти простые правила способствуют сдерживанию вируса и препятствуют росту заражений», — подчеркнул Султанов.

12 января Султанов заявил, что более 550 тыс. нарушителей без масок выявили в транспорте Москвы в 2021 году. Он напомнил, что в соответствии с требованием Роспотребнадзора маски по-прежнему обязательны, соблюдение масочного режима препятствует распространению коронавируса.