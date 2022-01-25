В Коми четыре человека пострадали в результате обрушения пола в доме

В одном из домов города Емва в Коми произошло обрушение пола, пострадали четыре человека. Видео с места происшествия было опубликовано в социальных сетях 25 января.

Пол провалился в квартире на первом этаже. Судя по кадрам с места происшествия, обрушение произошло в ванной комнате. На видео показано, как несколько человек выбираются из образовавшейся ямы.

Дом был построен в 2009 году. Жители ранее жаловались на сырость, грибок и воду в подвале.

8 июня 2021 года на юго-западе Москвы обрушилась часть балкона многоквартирного жилого дома. Инцидент произошел на четвертом этаже дома № 61 на Ленинском проспекте. На балконе буквально провалился пол, а хранившиеся там вещи оказались на улице. Пострадавших в результате обрушения нет. Московская прокуратура организовала проверку по факту случившегося.