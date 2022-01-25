Генплан Петербурга дополнят списком исторических захоронений

В ходе разработки генерального плана Петербурга будет составлен список исторических захоронений города, пишет 25 января газета «Деловой Петербург».

Работу над перечнем ведет специально созданная группа комиссии по горхозу законодательного собрания с 2019 года. Необходимость создания списка обусловлена тем, что многие исторические захоронения не имеют ни статуса кладбища, ни статуса памятника истории и культуры и находятся под угрозой застройки.

Формально захоронения не могут быть включены в генплан, поскольку в нем отображаются объекты, которые предполагается создать или реконструировать, а не уже существующие. Поэтому перечень загрузят в информационные системы Смольного, а также приложат к генплану как обосновывающие материалы. Предполагается создание двух карт, одна из которых предназначена для обозначения расположения захоронений, а вторая будет содержать предложения по внесению изменений в генплан на основе проведенной работы.

На сегодняшний день список включает уже более 250 объектов, специалистам предстоит изучить еще два района города — Пушкинский и Колпинский. Завершить подготовку перечня захоронений необходимо до начала общественных слушаний по генплану, чтобы вынести на них эти материалы. Обсуждения должны начаться ближе к апрелю, а утверждение градостроительного документа города состоится в нынешнем году. С высокой степенью вероятности, вынесенные на слушания предложения по историческим захоронениям будут утверждены.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Крестовый подход: генплан Петербурга пополнится историческими захоронениями».