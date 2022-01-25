Байден более часа обсуждал с европейскими лидерами ситуацию вокруг Украины

Байден обсудил с главами стран Европы ситуацию вокруг Украины. Беседа по видеоконференции длилась больше часа. Президент США заявил, что разговор показал единство позиций. Путь дипломатии назван единственным, передает телеканал «Известия». В ходе беседы Эммануэль Макрон призвал к усилиям для деэскалации кризиса в регионе. Президент Франции планирует в ближайшее время провести разговор с Путиным и Зеленским.

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