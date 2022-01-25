Боб Дилан продал Sony Music права на выпуск новых релизов и все звукозаписи

Боб Дилан продал Sony Music весь каталог звуковых записей. Также компания приобрела права на выпуск новых релизов. По данным СМИ, стоимость сделки составила $150–200 млн. В 2020 году Боб Дилан продал права на все свои песни, передает телеканал «Известия». Тогда газета New York Times писала, что музыкант получил $300 млн.

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