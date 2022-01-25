В Иркутской области пресекли работу крупнейшей в регионе нарколаборатории

В Иркутской области удалось ликвидировать крупнейшую в Приангарье нарколабораторию. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в ГУ МВД региона.

«Сотрудниками ГУНК МВД России, оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков, следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области при силовой поддержке спецназа «Гром» пресечена деятельность по производству синтетических наркотиков», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ведомства, нарколаборатория находилась в боксе одного из гаражных кооперативов города Иркутска. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 15 стеклянных колб, около двух десятков канистр с прекурсорами, средства химической защиты, емкости с синтетическим наркотиком N-метилэфедроном общей массой более 11 кг и специальное оборудование.

Кроме того, правоохранители задержали на месте преступления 30-летнего местного жителя, вскоре был установлен и его подельник.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 ч. 5 Уголовного кодекса РФ «Сбыт наркотиков в особо крупном размере». Злоумышленников поместили под домашний арест. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В сентябре в Рузском районе Московской области была выявлена деятельность подпольной нарколаборатории, которая производила более 500 кг наркотических веществ ежемесячно. Все незаконные вещества (60 кг наркотического средства мефедрон), а также химические реактивы (массой 22 тыс. кг) и лабораторное оборудование были изъяты. Задержанным предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, возбуждены уголовные дела.