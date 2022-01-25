Соцсети предложили штрафовать за игнорирование жалоб пользователей на контент

В Кодекс об административных правонарушениях РФ могут внести положения о привлечении соцсетей к ответственности за ненадлежащее и несвоевременное реагирование на жалобы пользователей. С соответствующим предложением в своем исследовании выступил научно-техническихй центр ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). Подведомственная Роскомнадзору организация проанализировала опыт регулирования соцсетей в ряде других стран — в первую очередь, Германии. В ГРЧЦ считают, что такая мера позволит привлечь пользователей к модерации контента, а главное — сильнее мотивировать соцсети на исполнение требований закона «Об информации...».

Согласно документу, интернет-платформы обязаны не допускать использования их площадок совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную тайну, распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и другой противоправный контент. Также закон требует, чтобы у соцсетей были инструменты для приема и обработки сообщений пользователей о запрещенных материалах. Процедура рассмотрения таких жалоб не должна превышать тридцать суток.

Хотя в законе есть перечисленные требования, ответственность для соцсетей за несвоевременную реакцию на жалобу или ее игнорирование не предусмотрена, отметили в ГРЧЦ.

«Данные изменения [введение административной ответственности] приведут к усилению роли пользовательских жалоб в деятельности интернет-платформ на территории Российской Федерации и инициируют привлечение граждан к участию в блокировке противоправного контента», — указано в исследовании ГРЧЦ.

Роскомнадзор поддерживает законодательные инициативы, направленные на повышение защищенности российских пользователей в информационном пространстве, сказали «Известиям» в ведомстве.

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Глаз народа: соцсети предложили штрафовать за игнорирование жалоб пользователей