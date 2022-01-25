Байден рассказал о помощи дочери при обращении со смартфоном

Президент США Джо Байден признался, что плохо разбирается в тонкостях смартфонов, а когда с его гаджетом случаются неполадки, он обращается к дочери. Об этом он рассказал 24 января, в понедельник, в ходе беседы с членами администрации.

Байден говорил о снижении цен на электронику и заметил, что некоторые производители смартфонов и ноутбуков стали предоставлять пользователям возможность самостоятельного ремонта гаджетов. Ранее такие возможности были запрещены.

«Например, Apple и Microsoft меняют свою политику, чтобы люди могли ремонтировать свои смартфоны и ноутбуки сами. Вот уж не уверен, что знаю, как это делать. Когда у меня возникают какие-либо проблемы с телефоном, я звоню дочери», — завершил фразу шуткой Байден.

В ноябре 2021 года Apple решила потеснить на рынке сторонних производителей и заявила о запуске новой маркетинговой модели. компания предложила владельцам, например, iPhone ремонтировать гаджет самостоятельно.

Корпорация представила к продаже более 200 оригинальных запчастей. Приоритет отдали деталям для дисплеев, аккумуляторов и камер. Основная часть комплектующих рассчитана для iPhone 12 и 13. Самостоятельный ремонт обещали запустить в начале 2022-го в США, а в течение года и в других странах.

Ранее Apple лишала гарантии гаджеты после стороннего ремонта. Запчасти поставлялись только в аккредитованные сервисы, чьи услуги стоили гораздо дороже. Сторонние фирмы часто работают с небрендированными запчастями. Детали без «яблочка» дешевле и могли не уступать в качестве. «Серый» рынок запчастей для Apple оценивался в миллиарды долларов.