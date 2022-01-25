Хакеры The Infraud Organization заключили досудебное соглашение

Члены хакерской группировки The Infraud Organization в понедельник, 24 января, заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дали показания на ее предполагаемого основателя Андрея Новака, объявленного ФБР в розыск за кибермошенничество.

«Некоторые фигуранты в ходе допроса дали признательные показания, в том числе на предполагаемого основателя хакерской группы Андрея Новака, арестованного на прошлой неделе. Они активно сотрудничают со следствием, Тверским судом в Москве им избран домашний арест», — цитирует ТАСС слова своего источника в правоохранительных органах.

Подробностей об уголовном деле собеседник агентства не сообщил.

22 января ФСБ провела в Москве операцию против The Infraud Organization, арестован основатель хакерской группировки Андрей Новак (действовавший под никами Unicc, aka Faaxxx), разыскиваемый в США за кибермошенничество. Три предполагаемых участника группировки были отправлены под домашний арест. Возбуждено дело по статьям 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и 187 («Неправомерный оборот средств платежей»).

ФБР считала The Infraud Organization «крупнейшей мошеннической группировкой, против которой когда-либо велось расследование в США». Ущерб от ее деятельности оценивается США в $586 млн.

Следователи подали в суд ходатайства об аресте группы лиц. Прошения были удовлетворены в пятницу вечером. Среди арестованных — один из основателей The Infraud Organization Андрей Новак. Суд арестовал и члена The Infraud, гражданина Эстонии Кирилла Самокутяева. В 2018 году его приговорили к штрафу из-за задержания в Шереметьево с €56 тыс.

Платформа Infraud, предоставляющая сервисы для мошеннических интернет-преступлений, была создана в 2010 году украинцем Святославом Бондаренко. Члены и партнеры Infraud работали по всему миру и в США. Предположительно, группа планировала похитить у частных лиц, торговцев и финансовых учреждений порядка $2,2 млрд.