Композитор Тюрин подаст в суд на «МБА» из-за прав на песню группы Reflex

Автор музыки к песне группы Reflex Non Stop композитор Вячеслав Тюрин в понедельник, 24 января, в интервью «Известиям» заявил, что будет добиваться денежной компенсации от баскетбольного клуба «МБА», за использование его музыки в своем ролике.

«Всю мою жизнь у меня крали музыку. У нас такая страна, которая не уважает музыку вообще. Для нас музыка — это что-то странное. У нас люди до сих пор не понимают, почему они должны платить за музыку», — отметил он.

Композитор уточнил, что мог бы договориться с представителями клуба насчет прав, если бы они обратились к нему заранее.

«Нужно просто уважать права музыканта, который сделал. Поверьте мне, песню «Музыка громче», знают много людей. Нужно было всего-навсего сделать один звонок и спросить, могут ли они взять музыку», — указал Тюрин.

По его словам, в ролике «МБА» звучит, кавер версия композиции. Однако автор намерен добиваться денежной компенсации.

«У меня много спортсменов. Мне позвонили и сказали, что наша песня стала гимном баскетбольного клуба. Мы месяц ждали, что кто-то позвонит и скажет, мы договоримся. Но нет. Пришлось так сделать», — подчеркнул он.

Адвокат Тюрина Роман Лалаян заметил, что композитор до сих пор не получил ответа от представителей «МБА».

«Здесь все понятно, есть аранжировка и четкая сводка по тексту и музыке. Все права зарегистрированы. Возможно, они заявят экспертизу, она будет за их счет. Но сегодня мы пока не получили никакого ответа», — пояснил юрист.

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