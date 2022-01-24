Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Зеленский заверил украинцев в отсутствии поводов для паники
Экономика
ФНС объяснила способ расчета не облагаемого налогом дохода по вкладам
Общество
Врач рассказала о полезных свойствах тыквы
Мир
В ЕС выразили готовность направить в Киев миссию по борьбе с кибератаками
Мир
Посол Антонов прокомментировал данные об эвакуации российских дипломатов
Мир
Польша 25 января начнет строить заграждение на границе с Белоруссией
Мир
Белый дом подтвердил планы на дальнейшее продвижение НАТО в Европе
Мир
Пентагон заявил о привидении в готовность 8,5 тыс. военных для переброски в ЕС
Мир
В МИД РФ ответили французской Le Figaro на упрек в «неулыбчивости» Лаврова
Общество
Композитор Тюрин подаст в суд на «МБА» из-за прав на песню группы Reflex

Композитор Тюрин подаст в суд на «МБА» из-за прав на песню группы Reflex

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автор музыки к песне группы Reflex Non Stop композитор Вячеслав Тюрин в понедельник, 24 января, в интервью «Известиям» заявил, что будет добиваться денежной компенсации от баскетбольного клуба «МБА», за использование его музыки в своем ролике.

«Всю мою жизнь у меня крали музыку. У нас такая страна, которая не уважает музыку вообще. Для нас музыка — это что-то странное. У нас люди до сих пор не понимают, почему они должны платить за музыку», — отметил он.

Композитор уточнил, что мог бы договориться с представителями клуба насчет прав, если бы они обратились к нему заранее.

«Нужно просто уважать права музыканта, который сделал. Поверьте мне, песню «Музыка громче», знают много людей. Нужно было всего-навсего сделать один звонок и спросить, могут ли они взять музыку», — указал Тюрин.

По его словам, в ролике «МБА» звучит, кавер версия композиции. Однако автор намерен добиваться денежной компенсации.

«У меня много спортсменов. Мне позвонили и сказали, что наша песня стала гимном баскетбольного клуба. Мы месяц ждали, что кто-то позвонит и скажет, мы договоримся. Но нет. Пришлось так сделать», — подчеркнул он.

Адвокат Тюрина Роман Лалаян заметил, что композитор до сих пор не получил ответа от представителей «МБА».

«Здесь все понятно, есть аранжировка и четкая сводка по тексту и музыке. Все права зарегистрированы. Возможно, они заявят экспертизу, она будет за их счет. Но сегодня мы пока не получили никакого ответа», — пояснил юрист.

В начале ноября житель Орловской области Иван Хохлов подал иск в Арбитражный суд c требованием взыскать $1 млрд с американской рок-группы Metallica в связи с тем, что он якобы автор всех текстов группы, музыки, обложек альбомов и логотипа. По словам адвоката Сергея Сарычева, маловероятно, что иск удовлетворят: вопросы авторского права в США, Европе и в мире в целом «урегулированы довольно давно и жестко», тем более наверняка с ними всё в порядке у группы Metallica.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022