Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Зеленский заверил украинцев в отсутствии поводов для паники
Экономика
ФНС объяснила способ расчета не облагаемого налогом дохода по вкладам
Общество
Власти Ленобласти усилили ограничения из-за COVID-19
Мир
Секретарь СНБО Украины заявил об отсутствии активной эвакуации послов из страны
Общество
Военные в Буркина-Фасо объявили о взятии власти в стране в свои руки
Мир
Секретарь СНБО призвал СМИ не сеять панику вокруг ситуации на Украине
Общество
Врачи стали чаще диагностировать коронавирус у детей в Подмосковье
Мир
Немецкий политолог оценил статью WSJ о «пророссийской» политике ФРГ
Страна
Число туристов на новогодних каникулах удвоилось в Мурманской области
Мир
Захарова назвала антироссийским угаром слова вице-премьера Канады о Донбассе

Чат-бот для пассажиров транспорта разработают в Воронеже

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перевозчик ООО «АТП-1» совместно с Воронежским государственным университетом готовится к запуску автоматизированной системы для общения с пассажирами. Программа будет реализована в рамках проекта «Лига инноваций», пояснили в компании.

На первом этапе будет создана информационная панель для получения обратной связи о работе транспортной компании. Также с помощью чат-бота пассажиры смогут получить ответы на вопросы, касающиеся перевозок, акций и конкурсов. Следующим этапом будет запуск информационной системы, с помощью которой пассажиры смогут узнавать актуальные сведения о выпуске автобусов на линию, передает ИА «Абирег». Помимо этого, в случае ДТП перевозчик будет давать разъяснения.

Первую линию для метробуса в Воронеже намерены построить к 2025 году за 10 млрд рублей. Об этом рассказал ранее заместитель начальника отдела методобеспечения транспортного планирования ФАУ «РосдорНИИ» Иван Козельский. Линия протяженностью 22 км соединит Воронежский государственный университет (ВГУ) и аэропорт имени Петра I. Метробус должен ехать по выделенной полосе. Проезд оплачивается, как в метро, — при входе терминал, после чего нужно пройти через турникеты.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022