Чат-бот для пассажиров транспорта разработают в Воронеже

Перевозчик ООО «АТП-1» совместно с Воронежским государственным университетом готовится к запуску автоматизированной системы для общения с пассажирами. Программа будет реализована в рамках проекта «Лига инноваций», пояснили в компании.

На первом этапе будет создана информационная панель для получения обратной связи о работе транспортной компании. Также с помощью чат-бота пассажиры смогут получить ответы на вопросы, касающиеся перевозок, акций и конкурсов. Следующим этапом будет запуск информационной системы, с помощью которой пассажиры смогут узнавать актуальные сведения о выпуске автобусов на линию, передает ИА «Абирег». Помимо этого, в случае ДТП перевозчик будет давать разъяснения.

Первую линию для метробуса в Воронеже намерены построить к 2025 году за 10 млрд рублей. Об этом рассказал ранее заместитель начальника отдела методобеспечения транспортного планирования ФАУ «РосдорНИИ» Иван Козельский. Линия протяженностью 22 км соединит Воронежский государственный университет (ВГУ) и аэропорт имени Петра I. Метробус должен ехать по выделенной полосе. Проезд оплачивается, как в метро, — при входе терминал, после чего нужно пройти через турникеты.